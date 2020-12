Gegen 15.20 Uhr fuhr ein 44-Jähriger aus Graz mit einem Pkw in der Grazer Wielandgasse. Plötzlich bemerkten er und sein Beifahrer Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Der Lenker hielt das Fahrzeug auf Höhe des Hauses Wielandgasse 22 an und beide Personen stiegen aus. Kurz danach stand der Pkw in Vollbrand. Die verständigte Berufsfeuerwehr Graz konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.