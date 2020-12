Die meisten Neuinfektionen wurden am Mittwoch mit 677 aus Oberösterreich gemeldet. 636 neue Fälle gab es in Niederösterreich, 593 in der Steiermark, 553 in Wien und 450 in Salzburg. In Tirol kamen 332 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden hinzu, in Kärnten 358, in Vorarlberg 222 und das Burgenland meldete 151 neue Fälle ein.