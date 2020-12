„Nach einem Jahr Ausnahmezustand an den Hochschulen und Problemen an allen Ecken wäre es an der Zeit Verbesserungen im Universitätsgesetz vorzunehmen, anstatt durch die Änderungen das Studium weiter zu erschweren“ zeigt sich Jan Stering, stellvertretender Vorsitzender enttäuscht. „Man hätte erwarten können, dass man nun endlich bereit ist mutige Konzepte zu liefern, damit Flexibilität und Qualität im Studium gesteigert werden können“, ergänzt Stering. Konkret fordert die ÖH Uni Graz die Einführung eines Teilzeitstudiums, die Steigerung der Qualität der Lehre, die Reduktion von Voraussetzungsketten und mehr Wahlmöglichkeiten im Studium. „Leider reicht es der Regierung offenbar, Löcher zu stopfen. Ein großer Wurf ist das aber nicht“ - fasst Stering zusammen.