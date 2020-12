Die Corona-Krise treffe „die Menschen in Österreich wirtschaftlich sehr schwer“, so Zadic im Vorfeld des am Mittwoch stattfindenden Justizausschusses, wo die entsprechende Regelung eingebracht werden soll. Durch Einkommensverlust können Mieter „unverschuldet in Verzug mit ihren Zahlungen geraten. Hier müssen wir gegensteuern“, so die Justizministerin weiter. „Deshalb ermöglichen wir, dass durch Corona verschuldete Mietrückstände aus dem Frühjahr länger zurückgezahlt werden können.“