„Kinder haben Vorrang“, titelt der Runde Tisch Menschenrechte in seiner öffentlichen Stellungnahme zu den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf Kinder. Diese würden in ihtrn Grundrechten in ganz besonderer Weise beeinträchtigt, warnen die Experten. Gerade durch Schulschließungen, Fernunterricht und anderen Maßnahmen würde das zentrale Recht auf Bildung „in vielen Bereichen ausgehebelt“. Kinder würden mit der Schulschließung einen sicheren Ort, eine geregelte Tagesstruktur, soziale Kontakte und nicht zuletzt Bildungsmöglichkeiten verlieren.