Der Klassiker unter den Vitaminen. Vor allem in der kalten Jahreszeit unterstützt Vitamin C die körpereigene Immunabwehr. Zudem hebt Vitamin C die Laune! Denn Vitamin C ist ein wichtiger Katalysator bei der Bildung aller Glückshormone. Es wird vor allem durch die Ernährung, also via Obst, Gemüse und Kräuter aufgenommen, kann aber natürlich auch in Kapselform konsumiert werden.