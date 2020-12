Zustimmung

„Ja, von der Arbeitgeberseite ist angedacht, dass man eventuell das so macht wie bei Röteln, Hepatitis usw., also die Impfungen, die eben vorgeschrieben sind, wenn man in Gesundheitsberufen arbeitet“, bestätigt Mayr auf „Krone“-Anfrage. Der Belegschaftsvertreter befürwortet so eine Impfpflicht, „wenn Experten sagen, es ist sinnvoll“. In erster Linie gehe es ja bei so einer Impfung um Selbstschutz im Spitalsbetrieb. Und Mayr ergänzt: „Wenn man in unseren Spitälern jetzt gerade sieht, was Covid anrichten kann, kann man nur appellieren: Bitte nehmt‘s das mehr ernst - insbesondere die Schutzmaßnahmen!“