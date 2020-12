Hacker: „Immer schon dafür, dass an der Grenze getestet wird“

Dem am Dienstag durchgesickerten Vorhaben der Bundesregierung, Einreisebeschränkungen über Weihnachten zu erlassen, kann Hacker etwas abgewinnen: „Ich war immer schon dafür, dass an der Grenze getestet wird.“ Überhaupt wäre die Installierung von Teststraßen an der Grenze „schlau“, so Hacker. Der von Gesundheitsminister Rudolf Anschober beworbenen „Stopp Corona“-App hingegen steht er ablehnend gegenüber. Er könne den Nutzen nach wie vor nicht erkennen.