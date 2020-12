Es sei Ausdruck der „Verzweiflung“ des iranischen Außenministers, dass er Saudi-Arabien für „alles Schlechte“ verantwortlich mache, was in seinem Land passiere, schrieb Al-Jubeir am Dienstag im Online-Dienst Twitter und fügte rhetorisch hinzu: „Wird er uns die Schuld am nächsten Erdbeben oder der nächsten Überschwemmung geben?“