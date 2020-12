In einem langen Statement schrieb Ellen Page, die 2007 mit dem Film „Juno“ berühmt wurde, über ihre Entscheidung, nun Elliot zu werden. „Hallo Freunde, ich wollte euch mitteilen, dass ich trans bin. Meine Pronomen sind er/sie (they, Anm.) und mein Name ist Elliot. Ich schätze mich glücklich, dass ich das schreiben kann. Dass ich hier bin. Dass ich an diesem Ort in meinem Leben angekommen bin.“