Fassungslosigkeit herrscht nach der Amokfahrt in einer Fußgängerzone in Trier. Noch am Dienstagabend wurde im Dom - einem der Wahrzeichen der Stadt - eine Messe für die Opfer abgehalten. Mittlerweile ist bekannt, dass neben einem neun Wochen alten Baby auch der Vater des Kindes getötet wurde. Die Ehefrau und Mutter des Kindes sowie ein eineinhalb Jahre alter Sohn der Familie wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe sprach von „einem Bild des Grauens“.