Und auch wenn die letzten Rapid-Auftritte in der Europa League trotz sechs Punkten nicht überragend waren, bringt Grahovac gerne die Leistung vom Hinspiel-1:2 gegen Arsenal aufs Tapet. „Da haben wir gezeigt, dass wir auch gegen so einen Gegner gut spielen und mithalten können“, so der 28-jährige, dreifache bosnische Teamspieler, der zuletzt im Derby sogar den Sieg hätte fixieren können, an Austrias Tormann Pentz scheiterte. „Er hatte da auch Glück. Wir waren gut, hätten uns die drei Punkte verdient.“ Morgen zählt Arsenal. Und der Wille zu überraschen.