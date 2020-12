Belastende Chats liegen „Krone“ vor

Der „Krone“ liegen nun die belastenden Handy-Chats vor. So erkundigte sich Strache ausgerechnet am Tag, als die ÖVP sich für Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ im Oktober 2017 entschied, welches Gesetz denn für seinen Freund wichtig wäre, „damit der Wahnsinn in deiner Branche aufhört“. Auch ein Treffen mit Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs vermittelte Strache. Nach dem Gespräch im Ministerium zeigte sich der Poker-König in einer Nachricht an Strache höchst erfreut. „Es war mein bester Besuch in diesem Haus.“