Studierende sollen Lehrkräfte unterstützen

Aber ist all das überhaupt durchführbar? „Wir pfeifen personell jetzt schon aus dem letzten Loch“, sagt Krebs. Zahlreiche Lehrkräfte seien freigestellt, da sie zu Risikogruppen gehören, hinzu kommen jene, die an Corona erkrankt oder in Quarantäne sind. Am Wochenende steht zudem der Massentest der Pädagogen an. Dadurch werde sich der Engpass weiter verschärfen, so Krebs. Das Bildungsministerium kündigte für diesen Fall Unterstützung von Studierenden an - „dabei habe ich von den ersten 1800 Studenten noch keinen einzigen gesehen“, sagt Krebs.