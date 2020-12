Auf den Bergen geht es seit dem Frühjahr richtig rund. Und zwar nicht nur in alpinen Höhen, sondern selbst größere Hügel wie der Sternstein bei Bad Leonfelden sind so stark frequentiert, dass wanderfreudige Einheimische derzeit einen Bogen darum schlagen. Ein Phänomen, das sich eher noch verstärken wird, sobald die heiß ersehnte weiße Pracht erst liegt.Dann wird von Schusters Rappen auf Tourenski, Schneeschuhe und Langlauf-Ski umgesattelt, sagt auch Thomas Poltura, Vorsitzender des oö. Alpenvereins: „Man hat schon im Sommer gemerkt, dass heuer die Menschen vermehrt in den Bergen unterwegs sind. Man sieht das ja auch an den Unfalleinsätzen. Dieser Trend wird sich im Winter sicher fortsetzen.“