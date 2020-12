Der amtierende US-Präsident Donald Trump reicht eine Klage nach der anderen gegen seine Wahlniederlage am 3. November ein. Denn will das Ergebnis nach wie vor nicht akzeptieren und spricht von Wahlbetrug, der es seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden ermöglicht haben soll, gegen den Republikaner zu gewinnen. Doch bisher konnte das Anwaltsteam des Unterlegenen keine schlagenden Beweise vorbringen. Nun widerspricht sogar Trumps eigener Justizminister. „Bis heute haben wir keinen Betrug in einem Ausmaß gesehen, der zu einem anderen Wahlergebnis hätte führen können“, sagte William Barr am Dienstag.