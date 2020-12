Im Rahmen der Suche nach sogenannten Geisternetzen in der Ostsee haben Forschungstaucher laut Angaben der Umweltschutzorganisation WWF eine Enigma-Chiffriermaschine aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Sie diente zum Verschlüsseln von Nachrichten. „Obwohl diese Maschinen damals in sehr hoher Stückzahl produziert wurden, sind sie heute sehr selten und historisch bedeutsam“, teilte der WWF am Dienstagabend mit.