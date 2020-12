Schützenhilfe für Red Bull Salzburg schaut anders aus: Mit einer besseren B-Elf ist der FC Bayern München heute Abend ins Champions-League-Gastspiel bei Atletico Madrid gestartet - also gegen jene Mannschaft, die noch mit den „Bullen“ um den Aufstieg ins Achtelfinale ringt. Goalie Manuel Neuer, Stürmer Robert Lewandowski oder Leon Goretzka sind nicht einmal in Madrid mit dabei - als einer der letzten Übriggebliebenen aus der Einser-Garnitur ist David Alaba in der Start-Elf dabei ...