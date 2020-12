Polizisten wurden am Dienstagnachmittag in die Unionstraße in Linz beordert, weil dort ein Streit zwischen zwei Männern zu eskalieren drohte. Eingetroffen konnte folgender Sachverhalt erhoben werden: Ein 27-Jähriger und ein 47-Jähriger, beide aus Linz, waren mit ihren Pkw auf der A1 bzw. der A7 hintereinander in Richtung stadteinwärts gefahren. Im Zuge dessen soll es zu mehreren Provokationen gekommen sein, weshalb beide in der Unionstraße anhielten.