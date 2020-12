„Lust auf Champions League“

Schon am vergangenen Wochenende hatte Adeyemi in der Bundesliga aufgezeigt: Bei Salzburgs 8:2-Sieg in St. Pölten glänzte er mit einem Tor und drei Vorlagen. „Wir riechen es in der Luft, dass wir so richtig Lust auf die Champions League haben. Das werden wir auch zeigen“, meinte er nach dem Spiel. Wie recht er mit seiner Ankündigung doch hatte.