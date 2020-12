Österreichs Fußball-Bund (ÖFB) und Rupert Marko gehen in Zukunft getrennte Wege! Der Verband gab am Dienstag die Trennung vom 57-Jährigen bekannt, der seit 2011 als Nachwuchs-Teamchef tätig war und auch die Sportliche Leitung der Akademien innehatte. In puncto Nachfolger des Steirers ist ein Mann im Gespräch, der in den letzten Jahren enormen steirischen Bezug hatte.