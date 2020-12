An der Seite von Mathias Lauda sorgte Mayr-Melnhof einst im GT-Sport für Aufsehen, 2012 verpasste er mit Audi als Dritter in der FIA-GT-WM knapp den Weltmeistertitel. Eigentlich träumt der Familienvater, der zwar in Wien lebt, oft aber wegen des Familienbetriebes in die Steiermark zurückkehrt, von einem Abenteuer auf zwei Rädern. „Ich wollte schon als Kind die Rallye Dakar mit dem Motorrad fahren“, erinnert sich Niki, der damals Idol Heinz Kinigadner nacheiferte und auch das Erzbergrodeo mit einer Enduro in Angriff genommen hat. „Mit dem Hannes Kinigadner hat dann aber ein guter Freund von mir eine Querschnittlähmung erlitten, daraufhin noch ein weiterer Kumpel - dann hab ich alle meine Motorräder verkauft.“ Jetzt gibt Mayr-Melnhof auf vier Rädern Gas. Um irgendwann aber vielleicht doch noch den Traum Dakar wahr werden zu lassen.