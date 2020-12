Er wollte weitermachen mit den Anschlägen, sagte er einst. Und, dass er dem IS dankbar sei. Jetzt ist die Verantwortung des Paares eine andere: Er will nur an den beschädigten Zügen schuld sein, sie will nichts vom Treiben ihres Gatten mitbekommen haben. Vom angeklagten Mordversuch will keiner etwas wissen: „Ich wollte niemandem schaden“, so der Mann. Auch Mitglied einer terroristischen Vereinigung sei man keinesfalls.