Seit August ist die befristete Bausperre in Kraft. Betroffen ist davon genauso das Areal für das ursprünglich geplante Impulszentrum in der Michael-Koch-Straße, das jetzt ein Masseverwalter betreut. Das Interesse an der 12.000-Quadratmeter-Liegenschaft ist groß, viele Anfragen liegen vor. „Dieser Bereich ist für die Stadtentwicklung enorm wichtig. Fakt ist, dass wir auf diesem Gebiet mitgestalten und Akzente setzen werden“, sagt Bürgermeisterin Ingrid Salamon. Geplant seien neben einem neuen Rathaus auch freie Flächen mit Springbrunnen und Grünanlagen als Erholungsraum.