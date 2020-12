Guter Start in die neue Biathlon-Saison für den Steirer Harald Lemmerer! Beim Auftakt in Finnland kam der Steirer erstmals überhaupt in seinem Sport in die Punkteränge. Bemerkenswert ist das vor allem deshalb, weil der Bad Mitterndorfer vor drei Jahren noch in der Nordischen Kombination startete und erst als Spätstarter mit 25 Jahren ins Lager der Biathleten wechselte. Der Erfolg in Finnland war jedenfalls ein Meilenstein für den ÖSV-Athleten. Bereits am Donnerstag geht es im Weltcup weiter.