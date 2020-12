Die beiden betroffenen Bürger mit einem positiven Ergebnis werden nun mit einem zuverlässigeren PCR-Test noch einmal getestet, informierte Bürgermeister Martin Promok (SPÖ) am Dienstagabend in einer Videopressekonferenz des Landes. Der Grund für die niedrige Zahl an positiven Schnelltests könnte laut dem Ortschef daran liegen, dass der Hausarzt der Gemeinde in den vergangenen Wochen bereits rund 100 Tests durchgeführt hat. „Hier dürften viele schon aussortiert worden sein.“