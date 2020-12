Künftig „noch streitbarer sagen, was Sache ist“

Bachlers Anwalt hat nun einen Brief an die Raiffeisenbank Murau Brief geschrieben und darin die völlige Tilgung der offenen Kredite angeboten. Eine Versteigerung des Hofs, die bereits für Jänner angesetzt war, dürfte somit vom Tisch sein. Das restliche Geld soll für Investitionen verwendet werden. Bachler wird seiner Linie treu bleiben, er hat jedenfalls bereits angekündigt, künftig „noch streitbarer zu sagen, was Sache ist“.