Fünf Siege und drei Niederlage stehen für das Team Wiener Linien in den ersten acht Spielen der Herbstmeisterschaft in der 3. Liga zu Buche. Trainer Herbert Gager war bei uns in der Sendung zu Gast und ließ noch einmal die Hinrunde revue passieren. Wie auch schon im letzten Jahr waren die Favoritner auch heuer wieder eine große Überraschung.