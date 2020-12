Der Einheimische führte in einem Wald in Oberlienz Holzschlägerungsarbeiten durch. Dabei kletterte er auf einen Baum, um ein Stahlseil einer Holzseilbahn in einen sogenannten Sattel einzuhängen. Der Baum stürzte aber unerwartet um und der 38-Jährige konnte nicht mehr abspringen. „Er wurde schließlich unter dem Baum eingeklemmt und schwer verletzt“, heißt es seitens der Polizei. Der Osttiroler wurde ins Spital nach Zell am See geflogen.