Sie hat vier Kinder, ist alleinerziehend und arbeitet nebenbei 20 Stunden für das Hilfswerk: Manuela Rettenbacher aus Tamsweg ist das, was wohl viele als Powerfrau bezeichnen würden. Die Corona-Pandemie brachte Manuela in diesem Jahr schon öfter an ihre Belastungsgrenze: „Mitten im ersten Lockdown habe ich meine Ausbildung zur Heimhilfe in Villach gemacht. Ja, das war schon eine sehr große Herausforderung.“