Im Visier von strengen Kontrollen, die schon einige Tage vor dem Heiligen Abend beginnen, stehen besonders Heimaturlauber, die von Österreich aus in die derzeitigen Hochrisikogebiete auf dem Balkan oder die Türkei reisen wollen. Wer trotzdem „illegal“ fährt, muss bei der Rückkehr zehn Tage in Quarantäne! Aus der man sich frühestens am fünften Tag freitesten kann. Zudem drohen arbeitsrechtliche grobe Probleme.