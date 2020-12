„St. Pölten zählt zu den sichersten Städten in Österreich“, möchte SP-Bürgermeister Matthias Stadler keine Zweifel aufkommen lassen. Das liege einerseits an der guten Zusammenarbeit mit der Polizei, andererseits an getroffenen Maßnahmen, wie der Verlegung einer Polizeiinspektion zum Bahnhof. Dass Personen dennoch in der Stadt radikalisiert werden, sei schwer zu verhindern. „Niemand kann in die Menschen hineinschauen, es muss einem bewusst sein, dass solche Dinge auch in kleineren Städten passieren können“, so Stadler. Prävention sei zwar das beste Mittel, aber auch die entsprechenden Stellen wie das BVT seien gefordert. „Ich trage die Verantwortung für die St. Pöltner, habe aber Infos zu dem Fall nur aus der Zeitung.“