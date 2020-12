Alle Schulstandort erhalten Corona-Testkits

Was die Testsituation anbelangt, so wird in Wien an mehreren Strängen gezogen: „Wir haben uns in Wien entschieden, die Lehrerinnen und Lehrer im Zuge der Massentests testen zu lassen. Es ist freiwillig, allerdings eine Empfehlung und ein Aufruf meinerseits, das auch wahrzunehmen“, so der Ressortchef. Überdies würden in den nächsten Tagen Testkits an alle Schulstandorte geschickt. Damit könnten Verdachtsfälle selbst getestet oder prophylaktische Testungen vorgenommen werden.