Formel-1-Pilot Romain Grosjean hat erstmals selbst die dramatischen Szenen bei seinem Feuerunfall in Bahrain am Sonntag beschrieben. Der Haas-Pilot schilderte den französischen TV-Sendern TF1 und LCI am Dienstag, dass er dreimal versucht habe, aus dem in Flammen stehenden Auto-Wrack zu entkommen, bis er sich schließlich befreien konnte. Der 34-jährige Franzose dachte dabei auch an Niki Lauda und gesteht: „Ich habe den Tod kommen gesehen.“