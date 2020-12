Es waren tragische Stunden, die Sebastian Knapp am 21. Oktober 2019 erleben musste. Der jetzt 32-Jährige aus Haus im Ennstal war gerade im Urlaub, als ihn die Nachricht ereilte: Großbrand in der Bäckerei! „Ich konnte am Handy zuschauen, wie meine Bäckerei abbrannte“, sagt Knapp im Gespräch mit der „Krone“. Grund dafür war eine leckende Ölleitung. Erst ein Jahr davor hatte Sebastian von Vater Stefan Knapp den „Steffl-Bäck“ übernommen.