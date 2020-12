Heimische Süße in den Weihnachtskeksen

Auch beim Backen kann man auf Regionalität achten: Rübenzucker und Honig sind aus heimischer Landwirtschaft verfügbar und eignen sich gut zum Kekse-Backen. Rübenzucker ist dabei der gewöhnliche Haushaltszucker, der auch oft zum Süßen von Tees oder Kaffee verwendet wird. Er wird aus der heimischen Zuckerrübe gewonnen, die in Österreich vor allem in Niederösterreich wächst. Heimischen Honig gibt es zum Beispiel in Form von Wald- oder Blütenhonig. Um sicherzugehen, ein heimisches Exemplar in den Händen zu halten, ist ein Blick auf die Verpackung nötig, die im beseten Fall einen Hinweis auf die Herkunft mitbringt. Was Honig betrifft, gibt es hier noch einen Tipp für Gesundheitsbewusste: Das süße Gold bringt nicht nur geschmackliche Abwechslung, sondern hat auch weniger Kalorien. 100 Gramm Honig haben etwa 300 Kalorien, während 100 Gramm Rübenzucker etwa 360 Kalorien entsprechen. Beim Erhitzen verliert Honig jedoch einen Teil seiner Süßkraft.