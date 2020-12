„Virus könnte so gut wie ausgelöscht werden“

Einmal mehr kündigte Kurz an, dass die Massentests „selbstverständlich“ wiederholt werden sollen: „In der Theorie wäre es perfekt, die ganze Bevölkerung zwei- oder dreimal zu testen.“ Damit könnte das Virus „so gut wie ausgelöscht werden“. Allerdings stoße man hier an Grenzen der Verfügbarkeit und Logistik. Insofern müsse man das tun, was praktisch machbar sei. Experten hatten sich am Montag für die Massentests ausgesprochen, aber eine gezielte Folgestrategie gefordert.