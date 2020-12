Honig schmeckt zwar an jedem Tag des Jahres - doch am 7. Dezember, dem Gedenktag des Heiligen Ambrosius, dem Schutzpatron der ImkerInnen und Bienen, lassen wir das flüssige Gold auf der ganzen Welt hochleben. Passend dazu verrät Jutta Mittermair von der Honigmanufaktur Honigmayr fünf gängige Mythen über Honig und erklärt, was wirklich dahintersteckt.