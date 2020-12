Einen schrecklichen Fund haben Gemeindearbeiter bei den Windrädern in der Nähe von Deutschkreutz gemacht. In einem Plastiksackerl wurden mehrere tote Babykatzen entdeckt. Die Jungtiere waren offenbar herzlos „entsorgt“ worden. Die Geschichte wurde jetzt zur Anzeige gebracht. Hinweise an die Polizei erbeten.