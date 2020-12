An insgesamt neun Teststationen wird am Wochenende, jeweils von 7 bis 19 Uhr, Schulpersonal beprobt. In jeder Bezirkshauptstadt wurde eine Teststraße eingerichtet sowie zusätzlich eine in Frauenkirchen und eine in Pinkafeld. Gerechnet wird mit rund 8000 Personen. Durch eine Online-Anmeldung vorab sollen Warteschlangen vermieden werden.