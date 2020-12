Erleichterung in Eisenstadt: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist nach seiner Coronavirus-Infektion am Montag negativ getestet worden. Er gehe von einer baldigen Rückkehr ins Landhaus mit Ende dieser oder Anfang nächster Woche aus, bestätigte Doskozils Büro am Dienstag. Bis dahin werde sich Doskozil weiter erholen und von zu Hause aus arbeiten.