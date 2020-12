Die BAUAkademie Tirol hat sich als führender Bildungsanbieter der Bauwirtschaft einen Namen gemacht. „Das Besondere an dieser Branche sind die Aufstiegsmöglichkeiten. Jeder, der Talent und Motivation mitbringt, kann sich die Karriereleiter hocharbeiten“, so Leiter Mario Erhard. Auf besonders ehrgeizige Kandidaten wartet am Ende der Leiter die Befähigungsprüfung für das Baumeistergewerbe. Der österreichische Baumeister, der dem akademischen Architekten gleichgestellt ist, darf Hoch- und Tiefbauten in ganz Europa planen, berechnen, leiten und ausführen. Zudem berechtigt die Prüfung zur unternehmerischen Selbstständigkeit. An der BAUAkademie werden die Kursteilnehmer seit mehr als 20 Jahren bei diesem großen Karriereschritt unterstützt.