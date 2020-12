Schon seit Anfang des Jahres gibt es Gerüchte um eine angebliche Liebe zwischen Rihanna und Asap Rocky. Am Tag, an dem die Trennung der Sängerin von ihrem Freund Hassan Jameel bekannt wurde, begleitete der Rapper sie auf den roten Teppich eines Benefizkonzerts in New York. Beide beteuerten damals, sie seien nur gute Freunde.