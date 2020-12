Die Häme an dem von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und WKÖ-Präsident Harald Mahrer (beide ÖVP) am Montag präsentierten „Kaufhaus Österreich“ zur Unterstützung österreichischer Onlinehändler reißt nicht ab. „So an den Nutzern vorbeizuproduzieren, das muss einem einmal einfallen“, sagte etwa SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda am Dienstag.