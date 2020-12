Wie der „Corriere della Sera“ berichtet, brodelt es in Turin gewaltig, einige Star-Spieler proben den Aufstand gegen Trainer Pirlo. So soll etwa Argentiniens Star-Stürmer Paulo Dybala und Dejan Kulusevski nach wie vor nicht verstehen, was der ehemalige Kult-Kicker von ihnen fordert. Überhaupt würde Pirlo nicht so richtig viel ehrgeizig in seinem Job zeigen, sondern viele Aufgaben auf seine Assistenten Igor Tudor und Roberto Baronio abwälzen.