Die Corona-Cluster in Kärntner Pflegeheimen wachsen trotz Besuchsverboten weiter an. Wie Gerd Kurath vom Landespressedienst am Dienstag sagte, sind aktuell 38 von 79 Alten- und Pflegeheimen von Covid-19-Ausbrüchen betroffen, 43 waren es insgesamt seit Ausbruch der Pandemie.