Rebel Wilson hat im steirischen Salzkammergut ihr Gesundheitsziel für das Jahr 2020 erreicht. Davon berichtet die australische Schauspielerin und Comedian in mehreren Beiträgen auf ihrer Instagram-Seite, samt Fotos in zünftigem Loden-Outfit und Ledertrachtenhose vor malerischer Bergkulisse oder im Jogginganzug am See.