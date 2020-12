Passenden Handytarif finden - so einfach geht’s

Nicht hinter jedem 0-Euro-Smartphone steckt auch ein Schnäppchen. Ob sich ein Handy im Vertrag oder ein separat gekauftes Handy in Kombination mit einem SIM-Only-Tarif auszahlt, zeigt ein Blick auf die Effektivkosten: „Wenn man Handy-Tarife vergleicht, sollte man stets die monatlichen Effektivkosten beachten. Sie beinhalten alle einmaligen und laufenden Kosten sowie Rabatte, die über einen Zeitraum von 24 Monaten anfallen“, so Reinhold Baudisch.