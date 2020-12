Grundsätzlich sei die Stimmung gut, sagt der Landesfeuerwehrkommandant, man rechne mit 60 Prozent der Bevölkerung, die sich testen lassen wollen. Die Mitglieder der Feuerwehr selbst seien das Testen als Einsatzorganisation natürlich gewohnt. Wie in allen Bundesländern wird die Nutzung des Anmeldetools eines der wichtigsten Punkte, appelliert Mayer an die Bevölkerung. Denn nur, wenn jeder einen Termin beantragt und sich auch daran hält, können Menschenansammlungen an den Testorten bestmöglich vermieden werden.