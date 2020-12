Schneefall und Starkregen im Westen und Süden

Intensiver Schneefall ist auch am Freitag in Tirol und Oberkärnten zu erwarten, ähnlich präsentiert sich auch der Samstag in diesen Regionen. Aufgrund von milderer Luft kann jedoch tagsüber in Tallagen der starke Schneefall in Starkregen übergehen. Auch am Sonntag dominieren zunächst von Vorarlberg bis nach Kärnten Regen- und Schneefall. „Im Laufe des Tages lassen Regen und Schneefall langsam nach und klingen in den Abendstunden ab“, so der Wetter-Experte.